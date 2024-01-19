رئيس الوزراء الهولندي: لا بد من وقف إنساني فوري للقتال في غزة

أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أن هناك حاجة إلى وقف إنساني فوري للقتال في غزة، مشيرا إلى أنه ناقش ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح رئيس الوزراء الهولندي، خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه طالب نتنياهو بخفض مستوى العنف ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل كبير.

فيما أعلن الادعاء السويسري، اليوم الجمعة، عن أن شكوى جنائية قدمت ضد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكد ممثلو الادعاء السويسري، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، قدمت شكوى جنائية ضده، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي.