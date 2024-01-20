فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

كشفت كاتبة يابانية تفاصيل مثيرة للجدل عن استخدامها الذكاء الاصطناعي في عمل أدبي فاز بجائزة عالمية، إذ ذكرت الكاتبة اليابانية ري كودان أنها استخدمت ChatGPT أثناء كتابة روايتها التي فازت مؤخرًا بأرفع جائزة أدبية في البلاد.

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ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، قالت كودان، إن استخدام الذكاء الاصطناعي الإنتاجي ساعد في إطلاق إمكاناتها الإبداعية.

تحمل الرواية اسم "طوكيو تو دوجو تو" (برج التعاطف في طوكيو)، وقد تم مدحها بأنها "تقريبًا خالية من العيوب" و"ممتعة بشكل عالمي" من قبل بعض المحكمين الذين منحوها جائزة أكوتاجاوا النصفية السنوية يوم الأربعاء.

تدور القصة حول بناء برج سجن مرتفع في طوكيو المستقبلية، حيث يعاني المهندس المعماري من عدم الرضا عن مجتمع المستقبل، ومطالبته الزائدة بالتسامح والاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي.

خلال حفل توزيع جوائز أكوتاجاوا، اعترفت الكاتبة البالغة من العمر 33 عامًا بصراحة بأنها استخدمت "ChatGPT" بنشاط، وأن "حوالي 5% من الكتاب اقتبست عبارات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي".