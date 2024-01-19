اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في تل أبيب خلال احتجاجات لإعادة الرهائن

تصاعدت التوترات في تل أبيب بعد أن أدت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وعائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وخرجت المظاهرات مساء الخميس، حيث أغلقت العائلات طريقًا سريعًا رئيسيًا، معربة عن إحباطها إزاء عدم إحراز الحكومة تقدمًا في تأمين إطلاق سراح الرهائن.

خلال الاحتجاج، واجه أقارب الرهائن، البالغ عددهم حوالي 250 شخصًا، والذين تم نقلهم إلى غزة خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، قوات إنفاذ القانون.

وأدى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع حماس في نوفمبر إلى إطلاق سراح ما يقل قليلاً عن نصف الرهائن، لكن العشرات ما زالوا في غزة.

وكشف شاهار مور، أحد أقارب أحد الرهائن، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، أنه تم اعتقاله وستة متظاهرين آخرين من قبل الشرطة بعد المظاهرة.

وأظهرت لقطات فيديو من مكان الحادث متظاهرين يحملون لافتات كتب عليها "اتفق الآن" أثناء مواجهتهم لطوابير من المركبات.

وأوضح شاهار مور أحد أقارب أحد الرهائن، أنه بعد وصوله إلى سيارته، طاردته الشرطة المسلحة وزملائه المتظاهرين قبل أن تعتقلهم. وبعد ذلك تم إطلاق سراحهم.