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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

الغندور وامام
الغندور وامام

علق خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، على اعتماد فيتوريا علي إمام عاشور فى مباراة غانا مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

وقال خالد الغندور فى تصريحات إذاعية "رغم التعثر في المباراتين الماضيتين إلا أن المنتخب المصري، قادر على التأهل من المجموعة الثانية إلى الدور المقبل من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مجموعة مصر ليست الأقوى في البطولة، ولكن التعثر أمام موزمبيق وغانا صعب من مهام لاعبي المنتخب".

وتابع: "لا بد أن يشارك أحمد فتوح خلال مباراة كاب فيردي المقبلة، والبدء بالثلاثي إمام عاشور ومروان عطية وحمدي فتحي، وإشراك عمر مرموش من البداية خاصة وأن من الوارد غياب محمد صلاح، وابتعاد محمد النني عن مستواه لفترة طويلة بسبب إصابته".

ودافع خالد الغندور، عن محمد النني لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي، رغم تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة منذ تعرضه للإصابة أمام أيندهوفن، والتي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وواصل : "محمد النني لاعب بمواصفات فنية دفاعية أكثر من هجومية، ولكنه يفتقد الشراسة وهو ما يجعل الجماهير تلقي اللوم عليه، بالطبع هو غير مفيد حاليا لابتعاده عن المشاركة، ولكن لاعب دوما تحتاج إلى خدماته نظرا لخبرته".

وأتم : "خلال مباراة أمس رغم تواضع أداء البعض، لكن لازم نشيد بالثنائي عمر مرموش ومصطفى محمد، وتوظيف إمام عاشور بدلا من محمد النني نقطة إيجابية خلال المباراة، وتريزيجيه أراه رجل المباراة لصناعته الهدف الثاني والمساهمة في الهدف الأول".

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