لمستخدمي أندرويد.. منصة X تتوسع في إتاحة مكالمات الصوت والفيديو

تبدأ منصة X “ تويتر” سابقًا في إتاحة مكالمات الصوت والفيديو لمستخدمي أندرويد، وذلك بعد إطلاقها لمستخدمي هواتف آيفون في شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب موقع The Verge فإن ميزة مكالمات الصوت والفيديو، ستصدر في الوقت الحالي لمشتركي خدمة X Premium فقط، وهي الخدمة المدفوعة التي تقدمها منصة X للمستخدمين، والتي تبدأ بسعر 3 دولارات شهريًا.

ويمكن للمستخدمين على نظامي التشغيل iOS أندرويد، تمكين الميزة أو تعطيلها، من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم الخصوصية والأمان، ثم الرسائل المباشرة، وتمكين مكالمات الصوت والفيديو.

وإذا تم تمكينه؛ فيمكن للمستخدمين أيضًا إدارة المستخدمين الذين يمكنهم الاتصال بهم، مع توفر القيود التي تحد من تلقي المكالمات للأشخاص الموجودين في دفتر العناوين الخاص بهم، أو المستخدمين الذين يتابعونهم، أو فقط أولئك الذين لديهم حسابات موثقة.

وتعد فكرة تخصيص ميزة مكالمات الصوت والفيديو لمستخدمي X Premium وحجبها عن المستخدمين العاديين، طريقة لمحاولة جذب مشتركين جدد مع تعثر مبيعات الإعلانات، وهو تكتيك يتم استخدامه بانتظام مع ميزات أخرى مثل Tweetdeck ومشاركة إيرادات الإعلانات.