الجزائر تعبر للدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا لليد

تأهل منتخب الجزائر إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لليد المقامة في مصر، وذلك بعد الفوز الكبير على حساب ليبيا بنتيجة 34-19، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة، ليتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويتبقى لمنتخب الجزائر مواجهة أخيرة في المجموعة الثالثة ضد المغرب يوم الأحد المقبل.

ويحتاج منتخب المغرب للفوز في الجولة الثانية أمام الجابون مساء اليوم الجمعة.

وضمنت منتخبات مصر، والرأس الأخضر، وأنجولا، والكونغو الديمقراطية، التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية.

