تدريجيا.. بدء عودة خدمات الاتصالات في قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجياً في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بعد إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية التي سببها العدوان المتواصل على القطاع.



وكان نت بلوكس اعلن انقطاع شبه كامل للاتصالات عن قطاع غزة لليوم السادس على التوالي وهي المدة الأطول على الإطلاق مند بداية الحرب



فيما وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، عناصر الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار على الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا تهديدًا على حياتهم.

وقالت قناة "كان" الرسمية: "خلافًا لتعليمات إطلاق النار، الوزير بن غفير قال لمقاتلي ياماس (وحدة شرطية خاصة تنشط في مكافحة "الإرهاب") في الضفة الغربية: لديكم كل الدعم مني، عندما ترون إرهابيًا، حتى لو لم يعرضكم للخطر، أطلقوا النار عليه".

ولم يحدد بن غفير مواصفات ما سماه "الإرهابي الذي لا يعرض القوات الإسرائيلية للخطر"، وهو ما قد يفتح الباب أمام قتل المزيد من الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية، التي تشهد توترًا متزايدًا.