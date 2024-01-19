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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يرفض وقف لإطلاق النار بشكل كامل في غزة

صدى البلد

تناول المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي، هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ومحادثات وقف إطلاق النار في غزة، وأوضح أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لن تلعب دورا في أي محادثات لوقف إطلاق النار في غزة. وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف قوات الحوثيين إذا استمرت الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

 

اعترف كيربي بأن قوات الحوثيين لا تزال تمتلك بعض القدرات الهجومية، مما يشير إلى القلق المستمر على الأمن الإقليمي.

 

وبينما أعرب كيربي عن دعمه لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، أوضح موقف الولايات المتحدة المعارض لوقف إطلاق النار العام، معتقدًا أن وقف الأعمال العدائية سيفيد حماس. وشدد على التحديات المستمرة التي تواجه تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة.

 

وأفاد كيربي لا يزال البيت الأبيض يجمع معلومات بشأن طلب المكسيك وتشيلي إجراء تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المحتملة. وسلط كيربي الضوء على مدى تعقيد الوضع والحاجة إلى فهم شامل قبل أي رد رسمي.

 

أوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب مع الحوثيين في اليمن. وشدد كيربي على تفضيل إنهاء هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر كأفضل وسيلة لتجنب المزيد من التصعيد.

 

تطرق كيربي إلى هجمات الحوثيين على السفن، موضحا أن معظم السفن المستهدفة ليس لها أي علاقة بإسرائيل. يسلط هذا البيان الضوء على الطبيعة المعقدة للصراع والحاجة إلى الدقة في معالجة تهديدات محددة.

 

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