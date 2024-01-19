رئيس هيئة الكتاب: معرض 2024 يضم 550 فعالية.. وخصومات تصل إلى 70%

تحدث الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام".

وأضاف الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب،: "زيادة المشاركة الدولية في الدورة الـ55 من معرض الكتاب هذا العام"، متابعا: "70 دولة مشاركة في المعرض و1200 دار نشر".

وأشار: "معرض الكتاب يضم 550 فعالية هذا العام، وهناك خصومات تصل إلى 70% بالمعرض هذا العام"، موضحا: "مصر قطب من أقطاب الثقافة العالمية، ومعرض الكتاب ثاني أكبر معرض عالميا".