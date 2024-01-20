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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته حول الملتقى التوظيفي لـ جامعة عين شمس 2024

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس الملتقى التوظيفي لعام 2024 تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزي مدير المركز، وذلك يومي 25 - 26 فبراير 2024، من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، في مقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس  بالعباسية.

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الملتقى التوظيفي لجامعة عين شمس 2024

وأوضحت جامعة عين شمس، إنه يتم تخصيص اليوم الأول (الأحد 25 فبراير) لطلاب وخريجي جامعة عين شمس من كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، وكلية البنات (قسم العلوم)، طب الأسنان للتسجيل الخاص بكليات اليوم الأول من هـــنــا، أما اليوم الثاني (الاثنين 26 فبراير) يخصص لكليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، التربية، وكلية البنات (أقسام الآداب والتربية)، الإعلام للتسجيل الخاص بكليات اليوم الثاني من خلال الرابط التالي:

https://asucareercenter.icareerhub.com/?tab=Events%20%26%20Workshops

وأشارت إلى أنه يشارك في الملتقى عدد كبير من الشركات المرموقة والخبراء من مجالات مختلفة، وسيتضمن الملتقى مجموعة متكاملة من الأنشطة المختلفة، على النحو التالي:

- معرض توظيفي لمدة يومين كل يوم سيستهدف مجموعة من الكليات كما سبق ذكره، ومن المتوقع مشاركة 50 شركة في المعرض التوظيفي على مدار يومي الملتقى.

- محادثات مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Career Talks and Panel Discussions) ومن المتوقع تنظيم 7 محادثات مهنية كل يوم بمجموع 14 محادثة مهنية خلال اليومين.

- دوائر الإرشاد والتوجيه من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Mentorship Circles)، ومن المتوقع تنظيم 15 دائرة إرشاد مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 30 دائرة إرشاد مهنية خلال اليومين.

وحصل العرض المسرحي "حياة شخص ما" الذى شارك به فريق تمثيل كلية الآداب بجامعة عين شمس على المركز الأول في مهرجان الإكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي الذى نظمته الجامعة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل عميد الكلية .

وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف تنفيذى سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب، هدى عبد الحميد رئيس النشاط الفنى، وبحضور عدد من الطلاب على رأسهم حلمي أحمد رئيس اتحاد الطلاب ، ونائبته ولاء تيسير ، وأمين اللجنة الفنية محمد جمال والأمين المساعد يوسف محمد.

وقد حاز العرض علي عدد من الجوائز من بينها : جائزة التميز  في الإستعراضات والدراما الحركية، فاز بها أحمد عادل أرشميدس وكذلك المركز الثاني في الديكور فاز بها كل من سامية محمود و كيرلس ناجي ، كما فاز العرض بالمركز الثاني لأفضل تأليف محمد رضا محمد، و أفضل ممثلة مركز ثالث "دور ثاني" أميرة محمد راشد وحصل العرض على جائزة أفضل ممثل مركز ثاني "دور أول" أحمد فتحي محمد.

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