أكبر برنامج تدريبي في التخاطب.. مركز الإرشاد النفسي جامعة عين شمس يكشف التفاصيل

أعلن مركز الإرشاد النفسي جامعة عين شمس عن بدء التقديم في أكبر برنامج تدريبي في التخاطب

في مصر والوطن العربي.

وأوضحت جامعة عين شمس، أن البرنامج أونلاين، ومحتواه يتضمن: «مقدمة في التخاطب- اضطراب الصوت- أمراض الكلام- اضطرابات النطق- مخارج الأصوات- فرط الحركة وتشتت الانتباه- الضعف السمعي- دراسة الحالة- لغة الإشارة- برنامج البورتاج- الخطة العلاجية».

وأشارت الجامعة إلي الشهادات التي يحصل عليها المتدرب، تتضمن شهادة معتمدة من مركز الإرشاد النفسي جامعة عين شمس ويمكن توثيقها من الخارجية في حالة السفر.

وأكدت أن التقديم متاح للخريجين الجامعيين، وأيضا لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة، حيث تم حاليا فتح باب الحجز والاشتراك، والبداية يوم 21 يناير 2024.