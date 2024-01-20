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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تتابع التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات بكلية الآداب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية ٢٠٢٤ بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز .

حيث يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.

واوضحت ادارة مركز اللغات بكلية الاداب جامعة حلوان انه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وكشفت انه  يتم الاعلان عن بدء  كل دورة فور اكتمال العدد.  

ونوه المركز انه يمكن  التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية:
https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-1545537715694966

وقد تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.

و تسعى جامعة إلى تعزيز التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات حيث وقعت جامعة حلوان وهيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين المؤسستين، ويركز بروتوكول التعاون على المشاريع البحثية المشتركة وتبادل الأساتذة والخبراء والمتدربين، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة، كما يتضمن إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسستين لوضع الخطط والبرامج التنفيذية.


وفى إطار العناية الكبيرة التي توليها جامعة حلوان لمصلحة موظفيها، أعلنت الجامعة برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على صرف مكافأة ألف جنيه لجميع العاملين بالجامعة بمناسبة انتهاء الفصل الدراسى الاول 2023-2024.

وحرصا من جامعة حلوان على الأنشطة الطلابية بكافة السبل، أعلن الدكتور قنديل  بمضاعفة قيمة الجوائز المالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة مسرح المنوعات لكليات الجامعة، وذلك تشجيعا للطلاب على المشاركة والإبداع، وذلك خلال إعلان نتائج المسابقة التى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان.

كما بدأت جامعة حلوان تجهيزات مسابقة العباقرة على مستوى كليات الجامعة، والتى تقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وجاءت هذه الاجتماعات بهدف تحديد وتنسيق آليات المسابقة وإجراءاتها للتحضير لتنفيذها على مستوى جميع كليات الجامعة في بداية الفصل الدراسي الثاني.

وقام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بجولة تفقدية لعدد من كليات الجامعة لمتابعة سير الامتحانات، حيث زار كلية التربية الموسيقية، وكلية التربية الفنية، وكلية الفنون الجميلة، وخلال الجولة التقى الدكتور قنديل بعدد من طلاب الكليات الذين يؤدون امتحانات نصف العام، حيث اطمأن على سير الامتحانات وتفقد أماكن إجراء الامتحانات، وأكد على ضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وفى إطار إهتمام الجامعة وحرصها على النهوض بالبحث العلمى نظمت جامعة حلوان ندوة للتعريف بمصادر التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التنموية وطرق التقدم لها وذلك لشباب الباحثين واعضاء هيئة التدريس بكليات خارج الحرم الجامعي، وتشرفت كلية الفنون التطبيقية باستضافة الندوة، ويأتي ذلك تماشيا مع سياسة الجامعة والتخطيط لزيادة مواردها وبناء على توجيهات مجلس الجامعة.

كما وافقت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على تمويل مشروع تحويل سيارة فولكس ملاكي تعمل بالوقود إلى سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، والمقترح من الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات.

وينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية السياحة والفنادق احتفالية عيد العلم، بعنوان البحث العلمي في السياحة والضيافة... من النظرية إلى التطبيق، وتهدف إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

هذا ونظمت كلية التربية الفنية المعرض الفني لمجموعة من الدارسين بالدراسات العليا بمعهد باندونج ومجموعة من طلاب الماجستير بكلية التربية الفنية وكان المعرض يحمل عنوان ( حكايات ما وراء الحدود)، وقد تنوعت الأعمال الفنية في مجال التصوير والخرف

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