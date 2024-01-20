جواز سفر للسيارات.. الاتحاد الأوروبي يتبع سياسات جديدة بداية من 2027

ستحتاج السيارات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من فبراير 2027 إلى أن تأتي مع جواز سفر للبطارية يوفر تفاصيل حول سلسلة التوريد والمصادر وغيرها من المعلومات حول المواد الخام لحزمة البطارية.

في حين أن الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي لا تزال تقرر ما هي المعلومات التي يجب تضمينها في جواز سفر البطارية، فقد أنشأت اتحادًا لبطاقة مرور البطارية لتسوية التفاصيل.

الاتحاد الاوربي يتبع سياسات جديدة بداية من 2027

يتم تمويل البرنامج من قبل الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي وقد دخلت في شراكة مع شركات مثل أودي وبي إم دبليو وغيرها. ستكون الشركة المصنعة لجواز سفر البطارية Circulor بمثابة القائد الفني.

يقترح الاقتراح الحالي استخدام 90 جزءًا من المعلومات عبر سبع فئات تتكون من معلومات عامة عن البطارية والشركة المصنعة، والامتثال، والشهادات والملصقات، والبصمة الكربونية للبطارية، والعناية الواجبة في سلسلة التوريد، ومواد البطارية وتكوينها، والتدوير وكفاءة الموارد، والأداء والمتانة.

وفي حديثه مع Autocar، قال كبير مسؤولي الشؤون الخارجية في شركة Circulor Ellen Carey إن جوازات السفر ستتكلف ما بين 7 يورو (7.60 دولارًا) و12.80 يورو (13.95 دولارًا) لكل بطارية وتهدف إلى "خلق مساءلة سلسلة التوريد تلك مثل من لمس ماذا ومتى وأين". "

الاتحاد الاوربي يتبع سياسات جديدة بداية من 2027

يمكن لجواز مرور البطارية الحالي الذي طورته شركة Circulor للمركبات الكهربائية أن يكشف عن مصادر الكوبالت والجرافيت والليثيوم والميكا والنيكل المستخدمة في البطاريات. يستخدم جواز السفر بيانات إنترنت الأشياء الصناعية لتحديد المنظمات التي يُعتقد أنها موجودة في سلسلة التوريد الخاصة بالشركة المصنعة ويستخدم بيانات واجهة برمجة التطبيقات وبيانات تخطيط موارد المؤسسة لإنشاء توأم رقمي للبطارية مع مسار ورقي.

وقال كاري: "نحن نأخذ المعلومات التي نعرفها عن هذا النيكل ونقوم بإنشاء نسخة رقمية طبق الأصل منه". "أين تم تعدينها؟ ما هو موقعها الجغرافي؟ كم كان وزنه؟ ما هو الوقت المنقضي من حيث المعالجة؟ وبعد ذلك، كل تلك المعلومات التي نجمعها - في كل خطوة على طول الرحلة حول نفس قطعة النيكل - يمكننا ربطها برقم VIN أو رمز الاستجابة السريعة هذا.

ستكون معلومات البطارية المختلفة متاحة لأطراف مختلفة. على سبيل المثال، لن يتمكن سوى الشركات المصنعة من الوصول إلى النطاق الكامل للمعلومات الموجودة في جواز سفر البطارية بينما لن يتمكن مالك السيارة إلا من عرض المزيد من المعلومات والبيانات المبسطة.