ولاية أمريكية تتهم فيسبوك وإنستجرام بتعريض الأطفال لمواد إباحية

اتهمت ولاية نيو مكسيكو الأمريكية في دعوى قضائية منصتي إنستجرام وفيسبوك المملوكتان لشركة "Meta" ميتا، حيث تزعم الدعوى أن الأطفال الذين يستخدمون منصات الشركة كانوا أهدافا متكررة للتعرض للمحتوى الإباحي.

وزعمت الدعوى القضائية أن ميتا أوصت بمحتوى جنسي للمستخدمين القاصرين وروجت لحسابات القاصرين محتوى إباحي.

تدعى ولاية نيو مكسيكو أن ميتا فشلت في معالجة الاستغلال واسع النطاق على منصتها أو الحد من ميزات التصميم التي أوصت بالأطفال للبالغين ذوي النوايا الخبيثة.

وقالت الدعوى القضائية التي رفعتها الولاية أيضًا إنه بدلاً من الاعتراف علنًا بالنتائج الداخلية، أكدت الشركة للناس بشكل خاطئ أن منصاتها آمنة.

وفي وثيقة داخلية لعام 2021، أشار موظفو ميتا إلى أن "أشخاص قد تعرفهم" وهي إحدى الخوارزميات الموصى بها للمنصة، كانت معروفة بين الموظفين لربط المستخدمين الأطفال بالمحتالين المحتملين.

وفي وقت سابق، كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن عرض تقديمي داخلي تم إجراؤه في عام 2021 في شركة ميتا قدّر أن حوالي 100 ألف قاصريتلقون كل يوم صورًا مختلفة لمحتوى إباحي.

ويقول التقرير إنه بدلاً من إيقاف التوصيات على نطاق واسع من حسابات الأطفال للبالغين، سعت إنستجرام وفيسبوك إلى حظر مثل هذه الاقتراحات للبالغين الذين أظهروا بالفعل سلوكًا مشبوهًا تجاه الأطفال.

وفي أكتوبر من العام الماضي، رفعت أكثر من 40 ولاية أخرى في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد شركة ميتا بدعوى أن الشركة ضللت الناس بشأن المخاطر التي تشكلها منصاتها على الشباب.