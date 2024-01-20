كيف تتخلص من عادة قضم أظافرك؟

تخلص من عادة قضم الأظافر يمكن أن يكون تحديًا، ولكن هناك بعض الإرشادات التي يمكن أن تساعدك في التغلب على هذه العادة، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

نصائح للتخلص من عادة قضم أظافرك

التوعية والتحليل: قومي بمراقبة عادة قضم الأظافر وتحديد الأوقات والمواقف التي تدفعك للقيام بها. هل تقومين بذلك عندما تكونين متوترة أو مللانة؟ فهم الأسباب والمشاعر التي تدفعك للقضم يمكن أن يساعد في معالجة العادة.

العناية بالأظافر: قومي بالعناية بأظافرك بشكل جيد، قصها وتشكيلها بانتظام واستخدام ملف أظافر لتجنب وجود أطراف حادة أو غير مرغوب فيها. قد تشعرين بأقل رغبة في قضمها إذا كانت نظيفة ومحافظة على شكلها.

المبادرة بالعلاج: هناك عدة طرق تستخدم للتعامل مع عادة قضم الأظافر. قد تكون مناسبة لك الطرق التالية:

تطبيق طلاء الأظافر الذي يذوب بالماء الذي يمنع القضم. يمكنك الحصول على هذا الطلاء من الصيدلية.

استخدام الأظافر الاصطناعية أو الأظافر المزيفة لفترة مؤقتة لتقوية الأظافر الطبيعية وتجنب القضم.

العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT) الذي يهدف إلى تغيير الأفكار والسلوكيات السلبية وتعلم تقنيات التحكم في التوتر والقلق.

تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق واليوغا التي يمكن أن تساعد في تهدئة العقل والجسم وتقليل الرغبة في قضم الأظافر.

الدعم والمساعدة: قد يكون من المفيد الحصول على الدعم من الأصدقاء والعائلة. أعلميهم بتحديك للتوقف عن قضم الأظافر وطلب الدعم منهم للحفاظ على تحفيزك وتشجيعك.

لا تنسي أن التغلب على عادة قضم الأظافر يستغرق الوقت والصبر، قد يحتاج الأمر للمحاولة والخطأ حتى تجد الطريقة التي تناسبك، كوني مثابرة ولا تفقدي الأمل، واحتضني التحسينات الصغيرة والتقدم المستمر في رحلتك للتخلص من هذه العادة.