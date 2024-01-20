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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رابح صقر يدخل فى نوبة بكاء وهاني فرحات يحاول تهدئته l فيديو

رابح صقر
رابح صقر

دخل الفنان رابح صقر ، فى نوبة بكاء ، وذلك خلال حفله الذي أقيم خلال الساعات القليلة الماضية ، ضمن فعاليات موسم الرياض . 

 

ودخل الفنان رابح صقر فى نوبة بكاء أثناء غناء أغنيته " دريت شو صار فيني" حتى تدخل المايسترو هاني فرحات محاولًا تهدئته على المسرح.

https://twitter.com/FahadARYT/status/1748475235387560362

أغاني ألبوم رابح صقر الجديدة 

كان الفنان رابح صقر، طرح أغاني جديدة من ألبومه الصقر 2023، وذلك يوم 6 يونيو من العام الماضي، وهي: (بعيش لنفسي، يا بن أبوي، زلزال).

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أغاني ألبوم رابح صقر الجديدة، تأتي بعدما طرح أول 3 أغاني من ألبومه الجديد، في 3 مارس الماضي، وهم: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي).

 

ألبوم رابح صقر

وتخطى الفنان رابح صقر 4 ملايين مشاهدة، بأول 3 أغاني من ألبومه الجديد، بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي). 

وجاء تعاون رابح صقر في أغانيه الـ 3 الجديدة، كما يلي: أغنية أنا ودّي من ‏كلمات: ضي، ‏ألحان: ياسر وعلي،  ‬⁩‏توزيع: ⁧‫فادي بدر‬⁩، ‏وتريات: المايسترو هاني فرحات‬⁩؛ ‏أغنية معكازي من ‏كلمات: ⁧‫سعد بن جدلان‬⁩، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: خالد عز؛ ‏أغنية أنا وحدي من ‏كلمات: شموخ العقلا "العالية"، ‬⁩‏ألحان: سهم، ‬⁩‏توزيع: عمر الصباغ.  

 

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