رابح صقر يدخل فى نوبة بكاء وهاني فرحات يحاول تهدئته l فيديو

دخل الفنان رابح صقر ، فى نوبة بكاء ، وذلك خلال حفله الذي أقيم خلال الساعات القليلة الماضية ، ضمن فعاليات موسم الرياض .
ودخل الفنان رابح صقر فى نوبة بكاء أثناء غناء أغنيته " دريت شو صار فيني" حتى تدخل المايسترو هاني فرحات محاولًا تهدئته على المسرح.
أغاني ألبوم رابح صقر الجديدة
كان الفنان رابح صقر، طرح أغاني جديدة من ألبومه الصقر 2023، وذلك يوم 6 يونيو من العام الماضي، وهي: (بعيش لنفسي، يا بن أبوي، زلزال).
أغاني ألبوم رابح صقر الجديدة، تأتي بعدما طرح أول 3 أغاني من ألبومه الجديد، في 3 مارس الماضي، وهم: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي).
ألبوم رابح صقر
وتخطى الفنان رابح صقر 4 ملايين مشاهدة، بأول 3 أغاني من ألبومه الجديد، بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي).
وجاء تعاون رابح صقر في أغانيه الـ 3 الجديدة، كما يلي: أغنية أنا ودّي من كلمات: ضي، ألحان: ياسر وعلي، توزيع: فادي بدر، وتريات: المايسترو هاني فرحات؛ أغنية معكازي من كلمات: سعد بن جدلان، ألحان: ياسر بوعلي، توزيع: خالد عز؛ أغنية أنا وحدي من كلمات: شموخ العقلا "العالية"، ألحان: سهم، توزيع: عمر الصباغ.