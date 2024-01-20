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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد صبحي يكشف عن رأيه فى موقف صلاح من القضية الفلسطينية

محمد صبحي
محمد صبحي

حل الفنان محمد صبحي ضيفًا علي برنامج “ خلاصة الكلام ” ، والتي تقوم بتقديمه ، الإعلامية أميرة بدر علي قناة النهار الفضائية . 

وكشف الفنان محمد صبحي عن رائيه فى الانتقادات التى وجهت للاعب كرة الكرة محمد صلاح بسبب موقفه من الحرب على عزة . 

وقال محمد صبحي : إحنا سايبين الناس تتدبح في غزة والأطفال تتحرق والتدمير ده كله، وواحد قاعد يقول محمد صلاح إتكلم أو ما إتكلمش"

وتابع الفنان محمد صبحي :  لو محمد صلاح ما إتكلمش هل ده أذى القضية الفلسطينية ، ولو إتكلم هل أفاد القضية؟ أبدا، لكنه الدلع المرئ"

وإضاف محمد صبحي : باسم يوسف عمل دوره، وهنا أقول أنا فرحان بما عمله، لكن لا أطلب ألف باسم يوسف يكونوا موجودين، هو عنده ظروف تسمح له بالحركة ولغة"

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وكان أخر اعمال محمد صبحي هي مسرحية عيلة اتعملها بلوك ، والتى عرضت على مسرح سنبل .

والمسرحية عن حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، تعرض في شكل كوميدي استعراضي غنائي.


وتعد مسرحية " عيلة اتعمل لها بلوك " ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، ويشار إلى أن منصة watch it تعرض مسرحية "نجوم الظهر" للنجم محمد صبحي على شاشتها بعد عرضها تلفزيونيا لأول مرة على قناة cbc في عيد الأضحى الماضي، وذلك بعد عرضها في أكثر من موسم مسرح بمدينة سنبل ، وتحقيقها نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري والنقدي.

مسرحية  "عيلة اتعمل لها بلوك " يخرجها ويقوم ببطولتها النجم محمد صبحي بمشاركة فرقة " استوديو الممثل ": وفاء صادق ، حمدي السيد ، كمال عطية ، مصطفي يوسف ، محمد يوسف ، محمد سعيد ، رحاب حسين ، داليا حسن ، منة طارق ، ليلي فوزي ، محمود أبو هيبة ، محمد شوقي طنطاوي ، انجيليكا أيمن ، مايكل وليم.

 

المسرحية من تأليف مصطفي شهيب ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، والأزياء للدكتورة مروة عوده ، والأشعار لعبد الله حسن ، والموسيقي والألحان لشريف حمدان ، والاستعراضات لمحمد سميح.

الفنان محمد صبحى النهار الفضائية النجم محمد صبحي باسم يوسف عيلة اتعمل لها بلوك عيلة اتعملها بلوك قناة النهار

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