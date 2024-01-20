رانيا يوسف وياسر جلال وإلهام شاهين يصلون الرياض لحضور حفل joy awards

توجه عدد من الفنانين الى المملكة العربية السعودية ، وذلك لحضور حفل توزيع joy awards ، والمقرر اقامته مساء اليوم .

ومن بين الفنانين الذين سارفروا الى الممكلة العربية السعودية إلهام شاهين ، رانيا يوسف ،

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وأشرف زكي، روجينا ، ياسر جلال ، ياسمين رئيس ، مريهان حسين ، أمير طعيمة .

ويُستهلّ الحفل بمرور النجوم والمدعوّين أمام عدسات المصورين والجهات الإعلامية، ويتخلّل برنامج الحفل إلى جانب الإعلان عن الفائزين عدد من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في المنطقة.

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الفئات، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق Joy Awards الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته للمرشحين الذين يختارهم بنفسه في كل فئة من الفئات المصنفة ضمن خمس اختصاصات هي السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية.

ويتفرّع عن كل اختصاص عدد من الجوائز ذات الصلة، يمكن للمشارك التصويت مرّة واحدة فقط لكل جائزة.