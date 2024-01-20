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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن| موعد ومكان جنازة شقيقة محمد منير .. توافد النجوم على الرياض لحضور حفل joy awards

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

هاني شنودة: وافقت على حالة خاصة لموضوعه الإنساني.. وطة الدسوقي فاجأنيl حوار

 

بعد غياب سنوات يعود الموسيقار الكبير ، هاني شنودة ، للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل “ حالة خاصة ” ، والذى يعرض علي watch it ، ويحظي بـ نسب مشاهدة ، صدي البلد التقي به فى حوار كشف عن سر موافقته على تلك التجربة .

 

ليلى عبد اللطيف تكشف عن مفاجأة في عودة شيرين لـ حسام حبيب

حلت خبيرة الابراج ليلي عبد اللطيف ، ضيفة على برنامج “ الحكاية ” ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي عمرو أديب . 

وقالت ليلي عبد اللطيف : أنا بشوف شيرين عبد الوهاب هتستقر عاطفيًا وهترجع شيرين اللي بنعرفها أول ما طلعت ، مش هترجع لحسام حبيب تاني، حتى لو رجعت هتسيبه.

 

وفاة شقيقة الفنان محمد منير..موعد ومكان الجنازة

أعلن الكاتب الصحفي محمود موسي، الصديق المقرب للفنان محمد منير، عن وفاة شقيقة الأخير، منذ قليل، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب محمود موسي: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.

 

رانيا يوسف وياسر جلال وإلهام شاهين يصلون الرياض لحضور حفل joy awards

توجه عدد من الفنانين الى المملكة العربية السعودية ، وذلك لحضور حفل توزيع joy awards ، والمقرر اقامته مساء اليوم . 

ومن بين الفنانين الذين سارفروا الى الممكلة العربية السعودية  إلهام شاهين ، رانيا يوسف .

 

رابح صقر يدخل فى نوبة بكاء وهاني فرحات يحاول تهدئته l فيديو

دخل الفنان رابح صقر ، فى نوبة بكاء ، وذلك خلال حفله الذي أقيم خلال الساعات القليلة الماضية ، ضمن فعاليات موسم الرياض .

 

ودخل الفنان رابح صقر فى نوبة بكاء أثناء غناء أغنيته " دريت شو صار فيني" حتى تدخل المايسترو هاني فرحات محاولًا تهدئته على المسرح.

 

توقعت طلاقها من أحمد العوضي.. ليلي عبد اللطيف: ياسمين عبد العزيز ستتزوج قريبا

حلت خبيرة الابراج ليلى عبد اللطيف ، ضيفة على برنامج “ الحكاية ” ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي عمرو أديب . 

وقالت “ ليلي عبد اللطيف ” انها تتوقع ان لا تستكمل الفنانة ياسمين عبد العزيز حياتها بمفردها ، اي أنها سوف تتزوج أو سيدق الحب بابها

 

 

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