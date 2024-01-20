نشرة الفن| موعد ومكان جنازة شقيقة محمد منير .. توافد النجوم على الرياض لحضور حفل joy awards

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

بعد غياب سنوات يعود الموسيقار الكبير ، هاني شنودة ، للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل “ حالة خاصة ” ، والذى يعرض علي watch it ، ويحظي بـ نسب مشاهدة ، صدي البلد التقي به فى حوار كشف عن سر موافقته على تلك التجربة .

حلت خبيرة الابراج ليلي عبد اللطيف ، ضيفة على برنامج “ الحكاية ” ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي عمرو أديب .

وقالت ليلي عبد اللطيف : أنا بشوف شيرين عبد الوهاب هتستقر عاطفيًا وهترجع شيرين اللي بنعرفها أول ما طلعت ، مش هترجع لحسام حبيب تاني، حتى لو رجعت هتسيبه.

أعلن الكاتب الصحفي محمود موسي، الصديق المقرب للفنان محمد منير، عن وفاة شقيقة الأخير، منذ قليل، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمود موسي: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.

توجه عدد من الفنانين الى المملكة العربية السعودية ، وذلك لحضور حفل توزيع joy awards ، والمقرر اقامته مساء اليوم .

ومن بين الفنانين الذين سارفروا الى الممكلة العربية السعودية إلهام شاهين ، رانيا يوسف .

دخل الفنان رابح صقر ، فى نوبة بكاء ، وذلك خلال حفله الذي أقيم خلال الساعات القليلة الماضية ، ضمن فعاليات موسم الرياض .

ودخل الفنان رابح صقر فى نوبة بكاء أثناء غناء أغنيته " دريت شو صار فيني" حتى تدخل المايسترو هاني فرحات محاولًا تهدئته على المسرح.

حلت خبيرة الابراج ليلى عبد اللطيف ، ضيفة على برنامج “ الحكاية ” ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي عمرو أديب .

وقالت “ ليلي عبد اللطيف ” انها تتوقع ان لا تستكمل الفنانة ياسمين عبد العزيز حياتها بمفردها ، اي أنها سوف تتزوج أو سيدق الحب بابها