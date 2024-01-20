لحظة مخيفة.. لن تتوقع ماذا حدث لـ طائرة أثناء تحليقها في الهواء

أثار مقطع فيديو للحظة مرعبة لـ اندلاع ألسنة لهب وذلك من طائرة أطلس إير بوينج 747 وذلك بعد تعطل المحرك بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار ميامي الدولي .

وفقا لصحيفة الديلي ميل فأن الطائرة والتي تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون دولار قد أقلعت من مطار ميامي وواصلت رحلتها إلى سان خوان، بورتوريكو وهي تحترق إلا أنها قد عادت مرة آخرى إلى مطار ميامي الدولي وذلك دون القيام بالإبلاغ عن وقوع أية إصابات.

وفقا للصحيفة فإن الطائرة قد تم إقلاعها إلى بوجوتا في الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة .

يمكنك مشاهدة المقطع عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@dailymail/video/7325744678563876138?_r=1&_t=8jArXSMTq69&social_sharing=0