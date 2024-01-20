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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظة مخيفة.. لن تتوقع ماذا حدث لـ طائرة أثناء تحليقها في الهواء

لحظة مرعبة لطائرة
لحظة مرعبة لطائرة في الهواء

أثار مقطع فيديو للحظة مرعبة لـ اندلاع ألسنة لهب وذلك من طائرة أطلس إير بوينج 747 وذلك بعد تعطل المحرك بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار ميامي الدولي  .

وفقا لصحيفة الديلي ميل  فأن الطائرة والتي تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون دولار قد  أقلعت من مطار ميامي  وواصلت رحلتها  إلى سان خوان، بورتوريكو وهي تحترق إلا أنها  قد عادت مرة آخرى إلى مطار ميامي الدولي وذلك دون القيام بالإبلاغ عن وقوع أية إصابات.

وفقا للصحيفة  فإن الطائرة قد تم إقلاعها  إلى بوجوتا في الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة .

يمكنك مشاهدة المقطع عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@dailymail/video/7325744678563876138?_r=1&_t=8jArXSMTq69&social_sharing=0

سان خوان مطار ميامي ميامي بورتوريكو أطلس إير

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