عبدالحميد حسن: فيتوريا السر في نتائج المنتخب بأمم إفريقيا وكان مرعوبا أمام غانا

قال عبد الحميد حسن ميدو نجم النادي الأهلي السابق، إن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني السبب في نتائج الفراعنة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية والمقامة في كوت ديفوار.

وقال عبد الحميد حسن ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لا يناسب طموحات الفراعنة، للفوز بأمم إفريقيا، والمنتخب متأثر بسبب أفكار فيتوريا الخطأ".

وأضاف: "روي فيتوريا كان مرعوب قدام غانا في أمم إفريقيا خاصةً بعد الهدف الثاني لمصر، وقام بنزول مروان عطية من أجل الدفاع والحفاظ على التعادل".