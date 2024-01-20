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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته

محمد منير ومصطفى
محمد منير ومصطفى بكري

سيطرت ملامح الحزن على وجه الفنان محمد منير، خلال جنازة شقيقته “سميحة” ظهر اليوم السبت 20 يناير، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر. 

ولم يتمالك محمد منير اعصابه، وانهار من البكاء خلال الجنازة، وحرص الإعلامي مصطفى بكري على مرافقة الكينج ومواساته خلال الجنازة. 

جنازة شقيقة محمد منير 

وفاة شقيقة محمد منير

وأعلن الكاتب الصحفي محمود موسي، الصديق المقرب للفنان محمد منير، عن وفاة شقيقة الأخير، فجر اليوم السبت، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمود موسي: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.

وأضاف موسى :خالص العزاء لصديقي الفنان الكبير محمد منير ولكل الأسرة، ورحم الله الفقيدة وخالص العزاء والمواساة للأسرة.

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