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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"مخاطر السمنة والتعليم ضرورة شرعية ودينية ووطنية" في ندوات المدينة الآمنة بفاقوس

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المرأة تلعب دورا كبيرا فى المجتمع، وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأوضح أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة ، مشددأ على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة ،فى ظل اهتمام الدولة بهذا الملف، مشيراً إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.

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من جانبها أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس نظمت ندوتين ،الأولى بعنوان "مخاطر السمنة" تناولت (تعريف السمنة وأعراضها - أسباب وعوامل خطر السمنة - علاج وطرق الوقاية من السمنة ). 

والندوة الثانية بعنوان "التعليم ضرورة شرعية ودينية ووطنية" وتناولت الندوة (مسئولية الأم لتعليم أسرتها وأهمية التعليم للارتقاء بالوطن حيث ان العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وأن العلوم الشريعة من أعظم العلوم).

وأشارت الي انه تم عقد الندوتين بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس.

أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجمهورية الشرقية المساواة بين الجنسين الندوات التوعوية

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