الكبتاجون.. إحباط تهريب مخدرات من بيروت إلى القاهرة

تمكنت السلطات اللبنانية من إحباط تهريب كمية من مخدر الكبتاجون كانت بحوزة أشخاص يحملون الجنسية السورية في مطار بيروت إلى القاهرة.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن "فصيلة التفتيشات في مطار بيروت تمكنت من إحباط محاولة لتهريب كمية من الكبتاجون قدرت بحوالى عشرة كيلوجرامات كانت مجموعة من ثلاث أشخاص من التابعية السورية يحاولون تهريبها إلى القاهرة ليل امس حيث كانوا يخبئون تلك الممنوعات على شكل معلبات مواد غذائية".



يذكر أن الجيش الأردني خاض مواجهات مسلحة خلال الأسابيع الماضية ضد العصابات التي تتاجر في المخدرات وتحاول تهريبها من سوريا إلى الأردن.