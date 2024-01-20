أخبار التعليم.. 75 % للطب و70% للصيدلة.. مفاجأة في الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة 2024.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس.. ظهرت الآن

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

%75 للطب و70% للصيدلة.. مفاجأة بالحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة 2024

يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، والحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة 2024، وآخر موعد للتقديم للالتحاق بـ الجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، وقواعد وخطوات التقديم بتنسيق «الترم الثاني» للجامعات الخاصة والأهلية 2024 وبنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، حيث بدأ التقديم يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 ومستمر لمدة أسبوعين.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. آخر موعد لتقديم الطلاب بالترم الثاني

آخر موعد لتقديم الطلاب بالترم الثاني.. يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، وآخر موعد للتقديم للالتحاق بـالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، وقواعد وخطوات التقديم بتنسيق «الترم الثاني» للجامعات الخاصة والأهلية 2024 وبنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، حيث بدء التقديم يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 ومستمر لمدة أسبوعين.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس.. ظهرت الآن

أعلنت المدارس الابتدائية عن ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس، وذلك في شكل قوائم تفصيلية تم وضعها على الجدران في أماكن ظاهرة بكل مدرسة ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتيجة بشكل واضح.

التعليم العالي: ورشة عمل تدريبية حول "إعداد قوائم الحصر للتراث بالعالم الإسلامي"

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، على جهود الإيسيسكو؛ لتعزيز التعاون الدولي في مجال صون التراث الثقافي، ودعم الجهود الوطنية لإعداد قوائم الحصر للتراث في العالم الإسلامي والتراث العالمي ونشر ثقافته، مشيرًا إلى أن التراث الثقافي هو جزء أساسي من الهوية الوطنية والإنسانية، وهو ثروة يجب المحافظة عليها للأجيال القادمة.

الخشت: تسريع وتيرة توصيل مرافق مشروع إسكان جامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر

عقد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعا مع اللجنة المسؤولة عن مشروع إسكان جامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، وبحضور الدكتور محمد يوسف محافظ دمياط ورئيس جامعة بني سويف الأسبق، والدكتور مجدي عمر المتحدث الرسمي باسم المشروع، وأعضاء اللجنة، لاتخاذ العديد من القرارات لسرعة الانتهاء من مختلف جوانب توصيل مرافق المشروع، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على رفع كافة العقبات للانتهاء من مرافق المشروع في أقرب وقت ممكن.

إنتاج دواءين مصريين جديدين| وزير التعليم العالي: الدولة تجني ثمار دعم ابتكارات علمائها

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تجني ثمار دعم علمائها، وتبدأ في خطوات إنتاج دواءين مصريين جديدين، مؤكدًا أهمية توظيف مُخرجات البحث العلمي لدعم الاقتصاد الوطني تحت شعار "صنع في مصر".

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ١٣ يناير وحتى ١٩ يناير وكان على النحو الآتي:

هيئة الاستشعار من البُعد تنظم ندوة حول "استكشاف الثروة المعدنية والخامات المحجرية"

تنظم هيئة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، ندوة علمية بعنوان "الاستشعار من البُعد والتكنولوجيات المُتطورة لاستكشاف وتخريط الثروة المعدنية والخامات المحجرية وأسماك الزينة"، وذلك بعد غد الإثنين الموافق 22 يناير الجاري، بالقاعة الرئيسية للهيئة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

