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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

%75 للطب و70% للصيدلة.. مفاجأة بالحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة 2024

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024

يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، والحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة 2024، وآخر موعد للتقديم للالتحاق بـ الجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، وقواعد وخطوات التقديم بتنسيق «الترم الثاني» للجامعات الخاصة والأهلية 2024 وبنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، حيث بدأ التقديم يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 ومستمر لمدة أسبوعين.

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تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. آخر موعد لتقديم الطلاب بالترم الثاني

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وتواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استقبال رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، والتي بدأت 13 يناير الجاري ولمدة أسبوعين.

الجامعات الأهلية والخاصة للترم الثاني

ووافق المجلس الجامعات الخاصة والأهلية، على بدء الدراسة بثلاثة برامج جديدة بكلية الهندسة جامعة بني سويف الأهلية وذلك في البرامج التالية: (الهندسة الإنشائية هندسة الطاقة المتجددة والمُستدامة التصميم المعماري والعمارة الرقمية).

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

ويستطيع الطالب التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي حتى نهاية المدة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث يختار الطالب المجال العلمي والبرنامج الأكاديمي المراد التقدم له، ويملأ البيانات الشخصية الخاصة به، وكذلك البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي والمجموع الذي حصل عليه، ثم يرفع المستندات الدالة على صحة البيانات المدونة.

الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة 2024

وجاءت الحدود الدنيا للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية على النحو التالى:

الحدود الدنيا للقبول بالكليات: سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعليم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة، وجامعة المنصورة الجديدة 80%، وبجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 77%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية سجلت 75%، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفنرسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78%، أما بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 76%، وبجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، سجلت 74%.

كما وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، على إنشاء 4 كليات جديدة بجامعة النيل الأهلية (كلية العلوم الإنسانية والرقمنة كلية علوم المياه والأمن الغذائي كلية العلوم كلية الدراسات العليا في التربية)، وتستكمل باقي الإجراءات المقررة قانونًا في هذا الشأن، ووافق المجلس على تغيير مُسمى كلية المعاملات القانونية الدولية بجامعة المنصورة الجديدة لتصبح كلية القانون، بالإضافة إلى إنشاء كلية الطب البشري بجامعة حلوان الأهلية.

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