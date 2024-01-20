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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| محمد منير ينهار في جنازة شقيقته .. تعليق ناري من شقيق ياسمين عبد العزيز

أخبار الفن
أخبار الفن

محمد منير ينهار في جنازة شقيقته.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تعليق ناري من شقيق ياسمين عبد العزيز، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

 

السيدة الأولى.. أحلام تطرح ألبومها الجديد بتوقيع الموسيقار طلال

طرحت المطربة أحلام أحدث ألبوماتها الغنائية، الذي يحمل إسم "السيدة الأولى" ويضم خمس أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، من خلال نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، إشراف خالد أبو منذر.

 

إيرادات الأفلام.. نور النبوى يصدم العوضى وإمام وبيومى فؤاد نمبر 8

شهدت دور العرض السينمائى، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى "الإسكندراني" و"أبو نسب"، كما يعرض أفلام "ليه تعيشها لوحدك والحريفة وعصابة عظيمة وأنا وابن خالتى.

 

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته

سيطرت ملامح الحزن على وجه الفنان محمد منير، خلال جنازة شقيقته “سميحة” ظهر اليوم السبت 20 يناير، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

 

تشييع جنازة شقيقة محمد منير من مسجد الحصري بأكتوبر.. فيديو وصور

شيعت جثمان شقيقة الفنان محمد منير الي مثواها الاخير، بعد صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الضهر من مسجد الحصري بأكتوبر.

 

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته

سيطرت ملامح الحزن على وجه الفنان محمد منير، خلال جنازة شقيقته “سميحة” ظهر اليوم السبت 20 يناير، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

 

قولى سبب طلاقك.. تعليق نارى من شقيق ياسمين عبد العزيز ضد بسمة وهبة

هاجم الفنان وائل عبد العزيز الإعلامية بسمة وهبة بعد تعليقاها على طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عبر برنامجها 90 دقيقة على قناة المحور.

 

هالة صدقي تحتفل بفيلم الملكة مع بنات السعودية

نشرت الفنانة هالة صدقي، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه تحتفل بفيلم الملكة قبل عرضه في سينمات المملكة العربية السعودية.

 

طلاقات النجوم بالجملة في يناير..انفصال ياسمين عبد العزيز مفاجأة..وأمير طعيمة يثير الجدل

يبدو أن بداية عام 2024 يخبئ عديد من الأسرار لدى النجوم وتحديدا فى حالات طلاق وانفصال النجوم وهو الأمر الذى اثار جدلا واسعا حيث كان بمثابة صدمة للجمهور ولعل من أبرز هذه الحلات طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.

 

ملك قورة: بيت الرفاعي مشوق وتحمست لسيناريو المسلسل

كشفت الفنانة ملك قورة، عن كواليس تصوير مسلسل بيت الرفاعي مع الفنان أمير كرارة، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقالت ملك قورة في تصريح لموقع صدى البلد، أنها تجسد شخصية فتاة تدعى رُقية في مسلسل بيت الرفاعي، وهي شقيقة البطل أمير كرارة، معربة عن إعجابها بسيناريو العمل الملئ بالتفاصيل.

محمد منير ياسمين عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز المطربة أحلام نور النبوي هالة صدقي ملك قورة

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