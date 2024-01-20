أخبار الفن| محمد منير ينهار في جنازة شقيقته .. تعليق ناري من شقيق ياسمين عبد العزيز

محمد منير ينهار في جنازة شقيقته.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تعليق ناري من شقيق ياسمين عبد العزيز، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

طرحت المطربة أحلام أحدث ألبوماتها الغنائية، الذي يحمل إسم "السيدة الأولى" ويضم خمس أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، من خلال نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، إشراف خالد أبو منذر.

شهدت دور العرض السينمائى، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى "الإسكندراني" و"أبو نسب"، كما يعرض أفلام "ليه تعيشها لوحدك والحريفة وعصابة عظيمة وأنا وابن خالتى.

سيطرت ملامح الحزن على وجه الفنان محمد منير، خلال جنازة شقيقته “سميحة” ظهر اليوم السبت 20 يناير، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

شيعت جثمان شقيقة الفنان محمد منير الي مثواها الاخير، بعد صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الضهر من مسجد الحصري بأكتوبر.

سيطرت ملامح الحزن على وجه الفنان محمد منير، خلال جنازة شقيقته “سميحة” ظهر اليوم السبت 20 يناير، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

هاجم الفنان وائل عبد العزيز الإعلامية بسمة وهبة بعد تعليقاها على طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عبر برنامجها 90 دقيقة على قناة المحور.

نشرت الفنانة هالة صدقي، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه تحتفل بفيلم الملكة قبل عرضه في سينمات المملكة العربية السعودية.

يبدو أن بداية عام 2024 يخبئ عديد من الأسرار لدى النجوم وتحديدا فى حالات طلاق وانفصال النجوم وهو الأمر الذى اثار جدلا واسعا حيث كان بمثابة صدمة للجمهور ولعل من أبرز هذه الحلات طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.

كشفت الفنانة ملك قورة، عن كواليس تصوير مسلسل بيت الرفاعي مع الفنان أمير كرارة، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقالت ملك قورة في تصريح لموقع صدى البلد، أنها تجسد شخصية فتاة تدعى رُقية في مسلسل بيت الرفاعي، وهي شقيقة البطل أمير كرارة، معربة عن إعجابها بسيناريو العمل الملئ بالتفاصيل.