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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هالة صدقي تحتفل بفيلم الملكة مع بنات السعودية

هالة صدقي
هالة صدقي

نشرت الفنانة هالة صدقي، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه تحتفل بفيلم الملكة قبل عرضه في سينمات المملكة العربية السعودية. 

وعلقت هالة صدقي، على الفيديو قائلة: “وقبل عرض الفيلم في السعوديه احتفال جميل من اجمل بنات الرياض نبيله وكريمان وسلوي بطلات الاولمبيات في التجديف والشيش ومبدعات الرسم ربنا يحميهم لثريتهم”. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

وكانت الفنانة هالة صدقي، احتفلت بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "الملكة" وذلك داخل إحدى السينمات بمنطقة التجمع.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور العرض الخاص لفيلم “الملكة” وعلى رأسهم هالة صدقي ورانيا يوسف وانتصار وميسرة وعارفه عبد الرسول والمخرج سامح عبد العزيز

 

فيلم الملكة 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم «الملكة» البوسترات الرسمية لأبطاله، والمقرر عرضه فى دور العرض السينمائية نهاية يناير الجاري، بعدما تم نشر البوستر الرسمي للفيلم ظهرت خلاله بطلة العمل الفنانة هالة صدقي جالسة علي كرسي ويجتمع حولها أبطال الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة».

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