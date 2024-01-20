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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أوقاف الشرقية تنفذ قوافل دعوية كبرى بمساجد كفر صقر

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال. 

وأشاد بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

من جانبه، أشار الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إلى قيام المديرية بتنفيذ فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مدينة كفر صقر والتي اقيمت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف.

وضمت القافلة بين أعضائها الدكتور شعبان محمد كفافي، عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق الأسبق وعضو اللجنة الدينية العليا بالمحافظة، والدكتور عبد الغفار عبد الستار عبد البديع، أستاذ ورئيس قسم الحديث الشريف بجامعة الأزهر، والدكتور ثروت مهنا، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، والدكتور بدري علي حسن، الأستاذ بكلية اللغة العربية بالزقازيق، والدكتور ناصر عبد الأعلى عطية، مدير الدعوة، والشيخ السيد محمد على شبانة، مدير شئون الإدارات بمديرية أوقاف الشرقية.

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فيما أوضح الدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف، أن فعاليات القافلة الدعوية انطلقت عقب أداء شعائر صلاة الجمعة، وتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية بالمساجد كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وكذلك تكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب المشاركين في النشاط الصيفي للطفل، لافتاً إلى أن انطلاق القافلة الدعوية يأتي في إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

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