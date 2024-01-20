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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على موعد إنطلاق مسلسل "جولة أخيرة"

صدى البلد

روج الفنان أشرف عبد الباقى لأحدث أعماله مسلسل “جولة أخيرة” ، ونشر البرومو الرسمي للمسلسل من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام,

وكتب أشرف عبد الباقى معلقًا: أنتظروا مسلسل جولة أخيرة يوم الخميس 25 يناير على أمازون برايم.

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وقد كشف الفنان أشرف عبد الباقى تفاصيل شخصيته التى يقدمها فى مسلسل جولة أخيرة مع الفنان أحمد السقا.

ونشر أشرف عبد الباقى صورة من المسلسل والمفترض عرضه على منصة أمازون يوم 25 يناير الحالي، وعلق أشرف عبد الباقى ؛"يا ترى إيه حكاية المدرب تامبى.

طرحت شركة الصباح إخوان، التيزر الرسمى الاول لمسلسل جولة أخيرة عبر صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا، وسيطرت أجواء الاكشن و الاثارة بظهور احمد السقا كملاكم فى رياضة الـ MMA.

 

 مسلسل "جولة أخيرة" من تأليف محمد ندا ويشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كل من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، صفاء الطوخى، وضيفة الشرف حنان مطاوع.

 

وتدور أحداث المسلسل حول  شخصية يحيى، وهو طبيب في منتصف العمر يعيش حياة مزدوجة بهوية سرية كملاكم حقيقي، ولكن يكتشف يحيى إصابته بمرض الزهايمر قبل مشاركته في بطولة MMA ، إلا أنه يواصل السعي لتحقيق حلمه والفوز بالبطولة وتكوين ذكريات جميلة مع ابنته، ويتكون المسلسل من  9 حلقات ومن المفترض عرضه يوم 25 يناير الحالي على Amazon prime video.

مسلسل جولة أخيرة أشرف عبد الباقي يحرج سيدة أشرف عبد الباقي و أحمد السقا عرض مسلسل جولة أخيرة

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