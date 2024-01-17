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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشرف عبد الباقى ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسل "جولة أخيرة"

صدى البلد

كشف الفنان أشرف عبد الباقى تفاصيل شخصيته التى يقدمها فى مسلسل جولة أخيرة مع الفنان أحمد السقا.

ونشر أشرف عبد الباقى صورة من المسلسل والمفترض عرضه على منصة أمازون يوم 25 يناير الحالي، وعلق أشرف عبد الباقى ؛"يا ترى إيه حكاية المدرب تامبى.

البرومو الرسمي للمسلسل

 

طرحت شركة الصباح إخوان، التيزر الرسمى الاول لمسلسل جولة أخيرة عبر صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا، وسيطرت أجواء الاكشن و الاثارة بظهور احمد السقا كملاكم فى رياضة الـ MMA.

 مسلسل "جولة أخيرة" من تأليف محمد ندا ويشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كل من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، صفاء الطوخى، وضيفة الشرف حنان مطاوع.

 

وتدور أحداث المسلسل حول  شخصية يحيى، وهو طبيب في منتصف العمر يعيش حياة مزدوجة بهوية سرية كملاكم حقيقي، ولكن يكتشف يحيى إصابته بمرض الزهايمر قبل مشاركته في بطولة MMA ، إلا أنه يواصل السعي لتحقيق حلمه والفوز بالبطولة وتكوين ذكريات جميلة مع ابنته، ويتكون المسلسل من  9 حلقات ومن المفترض عرضه يوم 25 يناير الحالي على Amazon prime video.

 

 

اشرف عبد الباقي أسماء أبو اليزيد الفنان احمد السقا الفنان اشرف عبد الباقى مسلسل جولة أخيرة

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