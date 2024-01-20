عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشاكل دوائرهم

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءا موسعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح.

وذلك للوقوف علي المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطنى تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة وحلها.

وذلك بحضور ابراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد وبحضور النواب محمد صلاح ابو هميلة ، نادر صديق ، عصام هلال عفيفي ، حسام عاشور ، عمرو عكاشة ، حازم عويان ، عماد الدراجلي ، عمرو نبيل حامد ، أحمد سعد نويصر ، نرمين البدراوي ، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديري المديريات الخدمية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

رمضان صبحي في الأهلي.. مفاجأة لجماهير الأحمر وصدمة لـ الزمالك للمرة العاشرة

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي..ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

موضوعات متعلقة

إزالة 30 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة

محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال التطوير بمحيط محطة قطارات الصعيد في بشتيل

محافظ الجيزة يوجه بتركيب الإنترلوك لـ21 شارعا بأبو النمرس

محافظة الجيزة : رفع 700 حالة إشغال في حملة مكبرة بإمبابة .. صور

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمدينة الحوامدية |شاهد

ضعف المياه لمدة 6 ساعات بالهرم.. تعرف على الأماكن والمواعيد

محافظ الجيزة: إجراءات مكثفة لتوفير السلع الإستراتيجية بالأسواق والمنافذ

أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.. محافظ الجيزة يشدد على توفير الجو الملائم للطلاب

ترشيحاتنا

بعد اغتياله في غارة إسرائيلية.. حزب الله ينعى القيادي علي محمد حدرج

مفاجأة عاجلة|الإعلان الرسمي عن مدرب الزمالك الجديد

قرار قضائي عاجل بشأن مشاجرة حمو بيكا

160 ضحية.. توجيه الاتهام لقائد شرطة سيول بسبب التدافع في عيد الهالوين

كأس الأمم الإفريقية| بوركينا فاسو تفاجئ الجزائر بهدف قاتل في الشوط الأول

رئيس الوزراء يوجه بضخ السلع بكميات كبيرة وأسعار مناسبة لتكون متوافرة للمواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس مكشوفة | رانيا يوسف تثير ضجة بإطلالتها في الرياض

جروح ومشاجرة وتكسير زجاج.. ماذا فعل حمو بيكا في معركة 6 أكتوبر؟

طريقة عمل الفتوش اللبناني بمذاق شهي

نشرة المرأة والصحة| ليلي عبداللطيف تكشف سرا عن صدق تنبؤاتها.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في الرياض

فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ