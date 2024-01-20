اقتصاد عمان| ملتقي عماني يمني لتسهيل الاستثمار

يناقش الملتقى العُماني اليمني لتسهيل الاستثمار الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات.

وستقام أعمال الملتقى يومي 24 و25 يناير 2024، في مجمع السُّلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، ويستهدف رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدين الشقيقين.

وقال نايف بن حامد فاضل رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار، إنّ الملتقى يهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين الجانبين العُماني واليمني لتقديم مشروعات خدمية وصناعية وسياحية متكاملة، بالإضافة إلى إتاحة الفرص أمام الشركات اليمنية ورجال الأعمال اليمنيين للتعرّف على الحوافز والمزايا الاستثمارية في سلطنة عُمان وتبادل الخبرات والمعلومات، فضلا عن تعزيز الابتكار والأفكار التطويرية الجديدة والمبادرات الاستراتيجية المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية.

وسيناقش الملتقى كذلك، على مدى يومين، قطاع الاستثمار والتطوير التنموي، إلى جانب العمل الاستثماري والتعاون الاقتصادي وأهم مميزات الاستثمار في سلطنة عُمان وفق "رؤية عُمان 2040".

كما يتضمن الملتقى جلسات نقاشية تستعرض أبرز المقومات والفرص الاستثمارية بشقها التجاري والصناعي والسياحي في سلطنة عُمان بمشاركة متحدثين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وخبراء وصناع قرار في عدد من الجوانب الاقتصادية بالإضافة إلى معرضٍ لبعض الشركات العُمانية.