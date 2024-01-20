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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية .. تنفيذ 26 قرار إزالة بناء مخالف بحى شرق

إزالة أعمال بناء
إزالة أعمال بناء مخالف شرقي الإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الاسكندرية، إن الأجهزة التنفيذية بحي شرق نفذت ٢٦ قرار إزالة مخالفات تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بناء بدون ترخيص على ما يقرب من ٥ آلاف متر مربع، عبارة عن غرف دور أرضي وحوائط وأسوار وبناء في المهد.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في الحال ، مشيرا إلى أن كافة الجهات تواصل جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف أو مخالفات المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها.

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أكد حبيب على تنفيذ تعليمات القيادة السياسية في عدم تهاون الدولة في إزالة المخالفات البنائية والتعدي على الأراضي الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على تنفيذ قرارات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة المشروعات بالحي ومسئول المتغيرات المكانية ، ووحدة التدخل السريع بالمحافظة ومسئولي وحدة الإزالة الفورية بالحي ، ومدير إدارة المتابعة الميدانية، ومعاوني إشغال الطريق ، ومسئول الإعلام .

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