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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رائد الغلابة.. أقوى موبايل سامسونج بسعر مناسب

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A54

تتطلع أنظار جمهور ومستخدمي هواتف سامسونج إلى سلسلة Galaxy S24 وبالأخص هاتف Galaxy S24 Ultra الذي تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة والذي يُعد أفضل رائد في فئة الأندرويد عالميًا، ولكن ما يجعل شراء هذه الهواتف الرائدة مستحيلًا هو سعرها. 

 

وفي الأغلب يفاضل الكثير من راغبي الشراء على سعر الهاتف أكثر من المواصفات التي يتمتع بها، ومن بين هواتف سامسونج المميزة التي تجمع بين المواصفات والقيمة بشكل عام والسعر هو هاتف Galaxy A54

 

وبحسب Expert Reviews فإن هاتف Galaxy A54 واحد من أفضل الهواتف الذكية التي تضم إمكانات كبيرة مع سرعات أسرع لوحدة المعالجة المركزية تصل إلى 20% ومكاسب لوحدة معالجة الرسومات تصل إلى 26%.

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A54 

ويأتي بشاشة من نوع  Super AMOLED  قياس 6.4 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية وجودة  +FHD، ودقة 1080 بكسل ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

 

ويشتمل على ثلاث كاميرات في الخلف. الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8، ويرافقها مستشعر فائق السرعة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة f / 2.2 بزاوية 123 درجة ومستشعر ماكرو بسيط بدقة 5 ميجابكسل، كما توجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة f/2.2. 

ويعمل بمعالج من نوع Exynos 1380 من تصنيع شركة سامسونج، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

 

ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع  بقوة 25 وات، والتي يمكنها الاستمرار ليوم كامل، بالإضافة إلى تصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A54 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A54 في السوق المصري من حوالي 14 ألفاً و 700 جنيه مصري، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

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