تصميم مختلف.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستانها من حفل joy awards

تبدأ فعاليات حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، ويضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

وأطلت ياسمين صبري خلال الحفل، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللونين الأسود والذهبي؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه.

كما اختارت ياسمين صبري ،أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز

وإليكم صور ياسمين صبري