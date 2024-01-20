أحمد موسى: لجان إلكترونية تحرض وتشكك في أي إجراء تتخذه مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تواجه تحديات رهيبة لم نشهدها منذ سنوات طويلة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة على علم بأبعاد التحدي الاقتصادي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لازم كلنا نحافظ على أمن واستقرار الدولة المصرية"، مضيفا:" الإعلام المعادي واللجان الإلكترونية تحرض وتشكك في أي إجراء تتخذه الدولة المصرية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" اللجان الإلكترونية تتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية وتقوم بالتشكيك في أي شيء تفعله الدولة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هناك لجان إلكترونية متواجدة خارج الدولة المصرية تحرض ضد مصر وهي متواجدة في دول مفككة وليست مستقرة ".