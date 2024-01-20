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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: لجان إلكترونية تحرض وتشكك في أي إجراء تتخذه مصر

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تواجه تحديات رهيبة لم نشهدها منذ سنوات طويلة.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة على علم بأبعاد التحدي الاقتصادي ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  لازم كلنا نحافظ على أمن واستقرار الدولة المصرية"، مضيفا:" الإعلام المعادي واللجان الإلكترونية تحرض وتشكك في أي إجراء تتخذه الدولة المصرية ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" اللجان الإلكترونية تتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية وتقوم بالتشكيك  في أي شيء تفعله الدولة".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  هناك لجان إلكترونية متواجدة خارج الدولة المصرية تحرض ضد مصر وهي متواجدة في دول مفككة وليست مستقرة ".

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