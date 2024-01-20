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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صالحوا الجماهير.. أحمد موسى: لازم لاعبو المنتخب ياكلوا النجيلة في مباراة كاب فيردي

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد موسى، على تعادل منتخب مصر أمام منتخب غانا ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا عدينا مباراة غانا ولازم نتكلم على مباراة كاب فيردي المقبلة".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إحنا عندنا أمل بالصعود لدور الـ 16 في أمم أفريقيا ولدينا ثقة في لاعبي المنتخب".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" بعد مباراة منتخب مصر وغانا تذكرت مباريات منتخب مصر في عام 2006 و2008 و2010 والفوز بأمم أفريقيا ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  الشعب له حق في الزعل من أداء منتخب مصر ، ومنتخب كاب فيردي منتخب مش سهل "، مضيفا:" لازم لاعبو المنتخب ياكلوا النجيلة في مباراة كاب فيردي وبقول للاعبين صالحوا الجماهير المصرية التي لم تقصر في دعم المنتخب ".

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