صالحوا الجماهير.. أحمد موسى: لازم لاعبو المنتخب ياكلوا النجيلة في مباراة كاب فيردي

علق الإعلامي أحمد موسى، على تعادل منتخب مصر أمام منتخب غانا ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا عدينا مباراة غانا ولازم نتكلم على مباراة كاب فيردي المقبلة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إحنا عندنا أمل بالصعود لدور الـ 16 في أمم أفريقيا ولدينا ثقة في لاعبي المنتخب".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" بعد مباراة منتخب مصر وغانا تذكرت مباريات منتخب مصر في عام 2006 و2008 و2010 والفوز بأمم أفريقيا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الشعب له حق في الزعل من أداء منتخب مصر ، ومنتخب كاب فيردي منتخب مش سهل "، مضيفا:" لازم لاعبو المنتخب ياكلوا النجيلة في مباراة كاب فيردي وبقول للاعبين صالحوا الجماهير المصرية التي لم تقصر في دعم المنتخب ".