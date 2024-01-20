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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مشروع تطوير وتنمية قرية نجع العرب بالأقصر.. شاهد

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، مراسم افتتاح مشروع تطوير وتنمية قرية نجع العرب بمركز أرمنت .

قطاع البترول ينفذ مبادرة تطوير وتنمية قرية نجع العرب بمحافظة الأقصر

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وشمل المشروع تسليم عدد 20 منزلا بعد إعادة تأهيلهم ورفع كفائتهم وتوصيل المياه والكهرباء لهم بالإضافة إلى تجهيزهم بالأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية وفرشهم بالكامل (غرفة نوم ـ غرفة أطفال ـ مطبخ ـ انتريه ـ ثلاجة ـ غسالة ـ بوتاجاز)، كما تم تسليم عدد 11 سماعة طبية للمستحقين، و11 كرسي متحرك لذوي الهمم و6 أطراف صناعية ، وتوزيع 1000 لحاف وبطانية وطن لحوم على الحالات المستحقة بالقرية، بمساهمة من وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة وخدمة أهالي القرية وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع عليهم وتلبية احتياجاتهم  وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالقرية وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان ومحافظة الأقصر.


كما تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الصغيرة التي تهدف إلى تحقيق دخل مستدام وبما يتناسب مع البيئة المحيطة وأهمها مشروع تسليم رؤوس الماشية للأسر الأكثر احتياجا بالقرية، فضلاً عن تسليم عدد من الأكشاك.
كما تفقد المحافظ معرض المشروعات المتناهية الصغر لعدد 100 مشروع أعمال حرفية ويدوية وأعمال أخرى وعدد 5 أكشاك بالبضاعة والثلاجة لتحقيق دخل مستدام.

 

حضر الافتتاح  المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، والمهندس أمجد عبد الرازق غنيم رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية، والمهندس أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والمهندس حسام القباني مؤسس جمعية الأورمان وعضو مجلس الإدارة، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، ومحمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشفى شفاء الاورمان،والعميد إبراهيم كمال مدير المشروعات بمؤسسة الأورمان بالأقصر، وعدد من قيادات قطاع البترول.

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الأقصر أفتتاح مشروع تطوير التضامن الاجتماعي المشروعات المتناهية الصغر تعزيز التنمية المستدامة تحسين جودة الحياة محافظ الأقصر مستشفى شفاء الاورمان

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