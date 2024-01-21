سامسونج تفاجئ المستخدمين بموبايل جبار للفئة المتوسطة

يبدو أن العملاق الكوري لم يتوقف بعد إطلاق سلسلة Galaxy S24، حيث كشفت تقارير أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق هاتف جديد للفئة المتوسطة تحت اسم Galaxy F55 5G والذي يدعم شبكة 5G.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف سامسونج القادم Galaxy F55 5G قد حصل على عدد من شهادات الاعتماد من بينها BIS India، كما تم رصده على منصة WiFi Alliance، الأمر الذي يؤكد أنه سيتم إطلاقه قريبًا.

ومن المتوقع أن يحصل هاتف سامسونج Galaxy F55 5G على شاشة من نوع Super AMOLED قياس 6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيتميز هاتف سامسونج Galaxy F55 5G بكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وسيحصل هاتف سامسونج Galaxy F55 5G على ترقيات وتحسينات البرامج، مع معالج من نوع Exynos من شركة سامسونج، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت رام.