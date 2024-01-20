زوجة نجم الزمالك تسحر العيون بإطلالة جذابة.. شاهد

خطفت هدى بهاء، زوجة أحمد سيد زيزو، لاعب نجم الزمالك ومنتخب مصر، الأنظار، بأناقتها المعتادة الممزوجة بالبساطة والاحتشام؛ لتنال إعجاب متابعيها وجمهورها.

وتألقت زوجة زيزو من داخل سيارتها بإطلالة شتوية ملفتة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة مع اللون الأحمر في الشفاه.

وفي سياق آخر، يشارك فريق الزمالك حاليا، في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، بمشاركة أندية “الوحدة الإماراتي -الاتفاق السعودي -أم صلال القطري”.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.