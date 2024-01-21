عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس لجنة التصنيع الدوائي: حجم الأدوية المغشوشة عالميًا أكثر من 200 مليار جنيه|فيديو

الأدوية
الأدوية

قال محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن أكثر من 200 مليار جنيه حجم الأدوية المغشوشة عالمياً.

txt

الخارجية القطرية : لم نتأكد من وصول الأدوية للغزاويين

txt

برلمانية: ارتفاع سعر الدولار السبب الرئيسي وراء نقص الأدوية


وأضاف رمزي، خلال اتصال هاتفي، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، أن المكان الشرعي الوحيد لتداول الدواء هو "الصيدلية" ولا مكان غيره.


وأطلق رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة تحذيرًا يهيب المواطنين الاتصال بالخط الساخن على الرقم  15301 للإبلاغ عن الاشتباه في الأدوية المغشوشة، مشيرًا إلى أن هناك عبوات مغشوشة من المستحضر الدوائي قطرة عين  « Suprax 100mg/5ml (60 ml)  »، ويجب توخي الحذر بخصوص ذلك.
 

الأدوية التصنيع الدوائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تعويم الجنيه

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

ترشيحاتنا

حاول الصلح بين أهله والحداد.. محاكمة قا.تل شاب في دار السلام 12 فبراير

BMW تبدأ استخدام الروبوتات بديلا للعنصر البشري.. فيديو

ملك فئة Reno.. موبايل أوبو بكاميرا 108 ميجابكسل وسعر مناسب

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 21-1-2024

بسلسلة وحلق وتاتو.. عمرو دياب يثير الجدل في حفل Joy awards

قبل مواجهة الرأس الأخضر.. أحمد حسن يوجه نصيحة نارية لفيتوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ذهبي مُحتشم.. نجاة تفاجئ الجمهور في حفل joy awards |شاهد

أنيقة ومحتشمة .. إسعاد يونس تخطف الأنظار في حفل joy awards

بطانة فستان ابنة رانيا يوسف تضعها في مأزق بحفل joy awards |شاهد

مكشوف كله .. دينا الشربيني تثير ضجة بظهورها في joy awards

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ