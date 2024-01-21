رئيس لجنة التصنيع الدوائي: حجم الأدوية المغشوشة عالميًا أكثر من 200 مليار جنيه|فيديو

قال محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن أكثر من 200 مليار جنيه حجم الأدوية المغشوشة عالمياً.



وأضاف رمزي، خلال اتصال هاتفي، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، أن المكان الشرعي الوحيد لتداول الدواء هو "الصيدلية" ولا مكان غيره.



وأطلق رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة تحذيرًا يهيب المواطنين الاتصال بالخط الساخن على الرقم 15301 للإبلاغ عن الاشتباه في الأدوية المغشوشة، مشيرًا إلى أن هناك عبوات مغشوشة من المستحضر الدوائي قطرة عين « Suprax 100mg/5ml (60 ml) »، ويجب توخي الحذر بخصوص ذلك.

