ميلان يحقق فوزا مثيرا على أودينيزي 3ـ2 في الدوري الإيطالي

حقق ميلان فوزا قاتلا على مضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب داتشيا ارينا، في إطار الجولة الـ21 من الدوري الايطالي لكرة القدم.

سجل ثلاثية ميلان كل من: روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 32 ولوكا يوفيتش بالدقيقة 85 ونوا أوكافور في الدقيقة 90 ،بينما احرز هدفي أودينيزي كل من لازار ساماردزيتش في الدقيقة 42 وفلوران توفين بالدقيقة 58.

ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 45 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 18 نقطة في المركز السادس عشر مؤقتا وبفارق الأهداف عن كالياري، صاحب المركز السابع عشر.