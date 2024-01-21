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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معندهوش أي بطولات.. تفاصيل جديدة بشأن المدرب المحتمل للزمالك

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تفاصيل  نارية بشأن المدرب المحتمل للزمالك.

وكتب أحمد  حسن عبر فيسبوك: معندهوش أي بطولات والنادي أكبر منه.. عبد الباسط تانتوش مدير رياضي في بلجيكا يكشف تفاصيل المدرب المحتمل للزمالك.
 وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية غداً الأحد بفندق الإقامة بعد خوض لقاء الوحدة الإماراتي اليوم في إطار بطولة نادي الوحدة الودية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير الجاري على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.

رحيل مدرب الزمالك مدرب الزمالك المحتمل عبد الباسط تانتوش أحمد حسن

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