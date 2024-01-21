منها الإجهاد وضعف الجهاز المناعي.. 5 أسباب خفية لالتهاب المهبل

التهاب المهبل هو حالة تتسبب في تهيج والتهاب المهبل والشعور بالحكة، وقد يترافق بأعراض مزعجة، وتشمل أسباب التهاب المهبل الآتي بحسب ما نشره موقع هيلثي:

أسباب إلتهاب المهبل

يعتبر العديد من العوامل مسببات للتهاب المهبل، بما في ذلك:

العدوى الفطرية: تسبب الفطريات مثل كانديدا (عدوى الخميرة) التهاب المهبل الفطري.

العدوى البكتيرية: يمكن أن تتسبب بكتيريا مثل الجرثومة العقدية البكتيرية في التهاب المهبل البكتيري.

التهيج الكيميائي: قد يحدث التهيج نتيجة استخدام المنتجات المهبلية المهيجة مثل الصابون المعطر أو البخاخات.

تغيرات هرمونية: تغيرات في مستويات الهرمونات، مثل خلال الحمل أو فترة ما قبل الحيض، قد تزيد من احتمالية التهاب المهبل.

الإجهاد وضعف الجهاز المناعي: قد يزيد الإجهاد وضعف الجهاز المناعي من احتمالية حدوث التهاب المهبل.