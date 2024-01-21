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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها الإجهاد وضعف الجهاز المناعي.. 5 أسباب خفية لالتهاب المهبل

أسباب إلتهاب المهبل
أسباب إلتهاب المهبل

التهاب المهبل هو حالة تتسبب في تهيج والتهاب المهبل والشعور بالحكة، وقد يترافق بأعراض مزعجة، وتشمل أسباب التهاب المهبل الآتي بحسب ما نشره موقع هيلثي:

أسباب التهاب المهبل والشعور بالحكة وطرق العلاج.. تفاصيل

يعالج التهابات المهبل.. فوائد خارقة للمشمش المجفف

أسباب إلتهاب المهبل

يعتبر العديد من العوامل مسببات للتهاب المهبل، بما في ذلك:

العدوى الفطرية: تسبب الفطريات مثل كانديدا (عدوى الخميرة) التهاب المهبل الفطري.
العدوى البكتيرية: يمكن أن تتسبب بكتيريا مثل الجرثومة العقدية البكتيرية في التهاب المهبل البكتيري.
التهيج الكيميائي: قد يحدث التهيج نتيجة استخدام المنتجات المهبلية المهيجة مثل الصابون المعطر أو البخاخات.
تغيرات هرمونية: تغيرات في مستويات الهرمونات، مثل خلال الحمل أو فترة ما قبل الحيض، قد تزيد من احتمالية التهاب المهبل.
الإجهاد وضعف الجهاز المناعي: قد يزيد الإجهاد وضعف الجهاز المناعي من احتمالية حدوث التهاب المهبل.

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