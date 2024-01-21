للفئة المتوسطة.. موبايل سامسونج بمواصفات جبارة

طرحت شركة سامسونج عددا من الهواتف الجديدة للفئة المتوسطة ضمن عائلة جلاكسي A المعروفة بإمكانياته القوية وسعرها المنافس، كان أبرزها Galaxy A15 والمزود بشاشة كبيرة تدعم معدل تحديث 90 هرتز ومعالج أكثر كفاءة عن سابقه.

سعر ومواصفات سامسونج Galaxy A15



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف سامسونج الجديد Galaxy A15، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 1080×2340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

جاء هاتف سامسونج Galaxy A15، بكاميرا خلفية ثلاثية مميزة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابيكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سعر ومواصفات سامسونج Galaxy A15

يعمل هاتف Galaxy A15، بواسطة معالج Helio G99، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت، عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

سعر ومواصفات سامسونج Galaxy A15

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy A15، بطارية عملاقة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5.1 المستندة على نظام أندرويد 14.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A15، باللون الأصفر والأزرق والسماوي والأسود، مقابل سعر يبدأ من 250 دولار (أي ما يعادل 7.700 جنيها مصريا).