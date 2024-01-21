60 عاما من العطاء.. أسباب وتفاصيل اعتزال الزعيم عادل إمام الفن؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية الأنباء التي تُشير إلى إعلان نجم الكوميديا الزعيم عادل إمام إعتزال الفن بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء الفني المتنوع ما بين السينما والدراما والمسرح استمرت لمدة 60 عام..

اعتزال عادل إمام الفن

وأعلن المخرج رامي إمام، اعتزال والده الزعيم عادل إمام الفن رسميًا، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء، استمرت على مدار 60 عام في تقديم الأعمال الفنية المُبهرة بين السينما والدراما والمسرح، ليتفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبنائه وأحفاده.

وأكد رامي إمام، في تصريحات تليفزيونية، أن والده الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، منوهًا عن أنه قرر التوقف عن تقديم أي أعمال فنية جديدة، وذلك للتفرغ للحياة الأسرية، وهو الحمد لله بخير، ومع أحفاده طول الوقت.

أحدث ظهور للزعيم عادل إمام

وظهر الزعيم عادل إمام، في أحدث ظهور له، أثناء الاحتفال بعيد ميلاده الـ 83 في شهر مايو الماضي، داخل منزله برفقة عائلته وعدد قليل من المقربين.

آخر الأعمال الفنية لـ عادل إمام

يعتبر فيلم «زهايمر»، الذي تم عرضه في السينما عام 2010، آخر الأعمال السينمائية التي قدمها الزعيم عادل إمام في السينما، بمشاركة مجموعة من الفنانين المصريين منهم نيللي كريم، فتحي عبدالوهاب، رانيا يوسف، وأحمد رزق.

وقدم الزعيم عادل إمام مجموعة من الأعمال الدرامية، كان أحدثهم مسلسل «فالنتينو»، والذي تم عضه على التليفزيون عام 2019، ليكن أخر المسلسلات الدرامية التي قدمها واختفى عن الأضواء وسط الكثير من الشائعات بتدهور حالته الصحية إلا أنه كان دائم نفي تلك الشائعات.

إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على أحد كباري القاهرة الجديدة

تكريمًا لدوره في إثراء الحياة الفنية في البلاد، قرر المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، في مطلع شهر ديسمبر الماضي، وضع إسم الزعيم عادل إمام على أحد الكباري الجديدة بالعاصمة.

عن عادل إمام

وُلد الزعيم عادل إمام في 17 مايو عام 1940م، وهو أحد أشهر الفنانين وأكثرهم شعبية في مصر والوطن العربي، حيث حصل على شهرته من خلال الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية، وكان قد بدأ مسيرته الفنية في بداية الستينيات.

قدم الزعيم عادل إمام ما يقرب من 126 فيلمًا، و 16 مسلسل و 11 مسرحية، ومسلسل إذاعي مع المطرب عبدالحليم حافظ بعنوان «أرجوك لا تفهمني بسرعة».