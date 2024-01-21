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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب اليوم في الأسواق

التخبط سيد الموقف في سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21.. فيديو

مذيعة صدى البلد
مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول التخبط الكبير الذي يشهده  أسعار الذهب واستقرار في سعر الدولار، وتفاصيل ومستجدات أسعار الذهب والدولار، وهل سيشهد المعدن الاصفر تراجعا خلال الفترة القادمة حسب بعض التوقعات ؟.

البداية بأسعار الدولار، الذي  شهد استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 10 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات. 
 

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وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى  30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع. ..وذلك بالتزامن مع تصريحات الحكومة حول موعد انتهاء أزمة الأخضر، ومقترح حكومي جديد لزيادة التدفق الدولاري وزيادة العملة الصعبة.وبعد ايضا عقد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2023، وطرح شهادات بنكى مصر والاهلى، وايضا الانضمام للبريكس. 

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