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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وكيل الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط يفتتح دورة اللغة العربية للأئمة المتميزين

دورة اللغة العربية
دورة اللغة العربية للأئمة المتميزين

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية لـ (50) إمامًا من أئمة محافظة دمياط المتميزين، حيث عقدت الدورة التدريبية بمركز التدريب برأس البر.

حاضر في الدورة أ.د/ حسن أبو زهو وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط، وأ.د/ السيد نبيل أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف فرع دمياط، وبحضور الشيخ/ محمد محمد عبد الفتاح سلامة مدير المديرية، والشيخ/ علي إسماعيل صابر مدير الدعوة، والدكتور/ محمود محسن أبو السعود مدير المتابعة ومدير الدعوة الإلكترونية والمنسق الإعلامي بالمديرية.

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وخلال محاضرته أكد أ.د/ حسن أبو زهو أن علم البلاغة الطريق إلى فهم أسرار القرآن الكريم، وأن البلاغة العربية بعلومها الثلاثة تخدم النص القرآني حين نطبقها على الألفاظ والمعاني والأساليب المتنوعة التي أتى بها النص القرآني، بحيث تبين لنا الكثير والكثير من أوجه إعجاز القرآن الكريم.

وخلال محاضرته أكد أ.د/ السيد نبيل أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف فرع دمياط أن القرآن الكريم قد تحدث في كثير من آياته عن فصاحته وبلاغته وإعجازه، وأن أوجه إعجاز القرآن الكريم تتجاوز الثمانين وجهًا، وأن طريقة نطق القرآن الكريم نفسها تمثل أحد أوجه إعجاز القرآن الكريم وهي ما يطلق عليها الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم.

وفي ختام اليوم الأول لدورة اللغة العربية توجه أئمة أوقاف دمياط لزيارة المعالم السياحية بمدينة رأس البر.

ويأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي وحرصها الدائم على صقل قدرات الأئمة علميًا ومعرفيًا، وإطلاق وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للغة العربية للأئمة والواعظات.

اللغة العربية دورة اللغة العربية للأئمة المتميزين كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر أئمة أوقاف دمياط القران الكريم

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