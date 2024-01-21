مصر تستعد لإنتاج أول دواء طبيعي لعلاج كوفيد 19 والفيروس المخلوي| فيديو

قال الدكتور ميناء قليني، أحد علماء قائمة ستانفورد لأعلى 2 % من علماء العالم، إن أي إنجاز لمواطن مصري هو إنجاز للجميع، لأن أي عمل يقوم بعمله المصري سواء كان بحثا علميا أو غيره فهو يستهدف وصول مصر للمكانة الدولية التي تستحقها.

وأضاف «قليني»، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المبادرة كانت برعاية وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، الذي حرص على الاجتماع مع علماء مصر المسجلين بقائمة ستانفورد الأمريكية لأعلى من 2% من العلماء الأكثر تأثيرا، وكانت المبادرة تتضمن رؤية الوزارة في تحويل البحث العلمي إلى منتجات اقتصادية تسهم بالنهوض بعجلة الاقتصاد القومي.

منتج مصري خالص

وأوضح أنه تواصل مع الوزير خلال الاجتماع لطرح دواءين؛ أحدها لعلاج الذكورة وهو منتج مصري سعودي، يشاركه فيه الدكتور محمد العندي، أستاذ المسالك البولية، وهو سعودي الجنسية وأحد أعضاء التدريس بجامعة بني سويف، لافتا إلى أن المنتج حصل على براءة ألمانية دولية من أكثر من 150 دولة حول العالم، وهو يصنف كأول منتج طبيعي بالعالم لعلاج الأمراض الذكورية.

وذكر أن المنتج الثاني هو منتج مصري خالص نشره بدورية طبية مصنفة من بين الأعلى بمكانتها بتخصص الأدوية العلاجية، وهو أيضا علاج طبيعي لكنه يختص برفع المناعة لجميع الفئات لمقاومة وعلاج الأمراض التنفسية خاصة عند استخدامه مبكرا، لافتا إلى أنه يمكن استخدامه لعلاج كوفيد 19 والفيروس المخلوي أو غيره من الفيروسات التنفسية الشائعة والمعروفة والمميتة.