عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تستعد لإنتاج أول دواء طبيعي لعلاج كوفيد 19 والفيروس المخلوي| فيديو

كورونا
كورونا

قال الدكتور ميناء قليني، أحد علماء قائمة ستانفورد لأعلى 2 % من علماء العالم، إن أي إنجاز لمواطن مصري هو إنجاز للجميع، لأن أي عمل يقوم بعمله المصري سواء كان بحثا علميا أو غيره فهو يستهدف وصول مصر للمكانة الدولية التي تستحقها.

وأضاف «قليني»، في مداخلة هاتفية  على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المبادرة كانت برعاية وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، الذي حرص على الاجتماع مع علماء مصر المسجلين بقائمة ستانفورد الأمريكية لأعلى من 2% من العلماء الأكثر تأثيرا، وكانت المبادرة تتضمن رؤية الوزارة في تحويل البحث العلمي إلى منتجات اقتصادية تسهم بالنهوض بعجلة الاقتصاد القومي.

منتج مصري خالص 

وأوضح أنه تواصل مع الوزير خلال الاجتماع لطرح دواءين؛ أحدها  لعلاج الذكورة وهو منتج مصري سعودي، يشاركه فيه الدكتور محمد العندي، أستاذ المسالك البولية، وهو سعودي الجنسية وأحد أعضاء التدريس بجامعة بني سويف، لافتا إلى أن المنتج حصل على براءة ألمانية دولية من أكثر من 150 دولة حول العالم، وهو يصنف كأول منتج طبيعي بالعالم لعلاج الأمراض الذكورية.

وذكر أن المنتج الثاني هو منتج مصري خالص نشره بدورية طبية مصنفة من بين الأعلى بمكانتها بتخصص الأدوية العلاجية، وهو أيضا علاج طبيعي لكنه يختص برفع المناعة لجميع الفئات لمقاومة وعلاج الأمراض التنفسية خاصة عند استخدامه مبكرا، لافتا إلى أنه يمكن استخدامه لعلاج كوفيد 19 والفيروس المخلوي أو غيره من الفيروسات التنفسية الشائعة والمعروفة والمميتة.

مصر علماء مصر علاج طبيعى المسالك البولية علاج الأمراض الذكورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

ترشيحاتنا

بسبب تصرفات إسرائيل.. أعضاء بالكونجرس الأمريكي يفقدون الثقة في نتنياهو

التعليم: حصر شامل للطلاب المتسربين من المدارس بسبب الدخل الاقتصادي المنخفض

مصادر أمنية: مقتل عنصرين من مقاتلي حزب الله في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

شيرين عبدالوهاب أمام المحكمة 3 فبراير في سب وقذف المنتج محمد الشاعر

منها أسعار الأوقية العالمية.. شعبة الذهب تكشف الأسباب الرئيسية وراء إرتفاع الأسعار

شبكة أمريكية: القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان استهدف زعيم حزب الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فنانات وضعتهم الفساتين في مأزق بحفل joy awards

رفض نصائح معاونيه| سر تمسك فيتوريا بهذا اللاعب أساسيًا أمام الرأس الأخضر.. وهل له بديل ؟

في عيد ميلادها الـ36.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري| شاهد

بسبب «بنقدر ظروفك».. أحمد الفيشاوي يتزوج من مي سليم

فيديو

أمطار وتقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس

التخبط سيد الموقف في سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21.. فيديو

الفلسطينيون ليسوا بشرا مثلنا.. صحفي إسرائيلي يكشف 3 مبادئ تؤمن بها تل أبيب|فيديو

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ